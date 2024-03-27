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Yeniasır TV Gündem İzmir'in CHP belediyeciliği ile imtihanı! Soyer ne vaat etti ne yaptı? | Video

İzmir'in CHP belediyeciliği ile imtihanı! Soyer ne vaat etti ne yaptı? | Video

Ege'nin incisi olan turizmin gözbebeği durumundaki İzmir'in kaderi yönetilememek. Yıllardır altyapıdan yoksun bırakılan İzmir'de her yağmurda ev ve iş yerlerini su basması, Kemeraltı Çarşısı'nın göle dönmesi, esnaf ve vatandaşı canından bezdirdi. Belediye ekiplerine haber verilmesine rağmen hiçbir çözüm bulunamaması ise esnafı kendi başının çaresine bakmaya zorluyor. İzmir'in bir diğer ve en önemli sorunlarından olan CHP'li belediye başkanı Tunç Soyer'in yüzülecek hale gelecek dediği körfezin kirliliği ve kötü koku sorunu. Yağmur suyu ve kanalizasyon suyunun ayrıştırılamadğı ve bir dönem sadece yaz aylarında kokan körfez artık soğuk havalarda bile kötü kokuyor ve marulla kaplanıyor. 2020 yılında deprem felaketi yaşayan ve bir deprem kenti olan İzmir'de CHP'li belediyenin kentsel dönüşüm adına bir şey yapmaması, uzun yıllardır vatandaşı mağdur eden Harmandalı Çöp Depolama Alanı, toplu taşımaya ve suya yapılan fahiş zamlar İzmirlinin en çok şikayet ettiği ve bir an önce çözülmeyi bekleyen sorunlar. İşte İzmir'de vaat edilip yapılamayanlar...

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