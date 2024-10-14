Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, İsrail'in Lübnan'ı işgal etmekle yetinmeyeceğini söyledi. Siyasette yumuşama dönemine girildiğini vurgulayan Erdoğan, "Uzatılan elin koparılmasına izin vermeyiz. Yumuşama iklimi provokasyona göz yumacağız demek değildir" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili bir sorun olmadığının bir kez daha altını çizdi.