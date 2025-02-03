Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. İç ve dış gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sonrası Başkan Erdoğan canlı yayında Millete Sesleniş Konuşması yaptı. Başkan Erdoğan, Bolu'daki yangın faciasına ilişkin "sorumluların hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. Hatası, kusuru, ihmali veya yanlışı olan kim varsa tek tek hesabı sorulacak. Adaletin tecellisi için gereken neyse yapıyoruz. Mecliste kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu sürece katkı verecek" dedi.