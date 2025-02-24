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Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Batı'nın Gazze'deki insanlık sınavında sınıfta kaldığını belirten Başkan Erdoğan, "Bir de buna Batı'nın 471 gün süren Gazze'deki soykırım karşısında takındığı ikircikli tavrı eklemek gerekiyor." dedi. AB'ye üyelik sürecini ilerletmek istediklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. AB'yi çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır. Birliğe yön veren ülkelerin yanlıştan vazgeçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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