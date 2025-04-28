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Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Kabine Toplantısı sonrası vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e tepki göstererek; "Deprem çalışmalarımızı diline dolayan Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, İstanbul’un yolunu ancak 5 gün sonra hatırlayabilmiştir. İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken Genel Başkan, miting yaptı" ifadelerine yer verdi.

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