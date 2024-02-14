Kahire'de Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar

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12 yıl aranın ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Mısır'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı. İşbirliğiyle ilgili ikili görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçen iki lider ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Gazze'deki insanlık dramı gündemimizin ilk sırasında. Gazze'de ateşkes ve yardımlar önceliğimiz." dedi. Sisi de, "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim" diye konuştu.