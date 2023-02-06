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    Yeniasır TV Gündem Kahramanmaraş'ta 7,7 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde deprem | Video

    Kahramanmaraş'ta 7,7 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde deprem | Video

    Giriş Tarihi: 06.02.2023, 08:42

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 7,7 şiddetindeki deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır.

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