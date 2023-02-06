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    Kahramanmaraş'ta facianın boyutu havadan görüntülendi | Video

    Giriş Tarihi: 06.02.2023, 10:02

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Bölgedeki pek çok ilde de hissedilen deprem sonrası ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'tan gelen görüntüler ise depremin acı boyutunu gözler önüne serdi.

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    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde de hissedildi.

    Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

    Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

    Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor.

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