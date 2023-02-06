Kahramanmaraş'ta facianın boyutu havadan görüntülendi | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/kahramanmarasta-facianin-boyutu-havadan-goruntulendi-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Bölgedeki pek çok ilde de hissedilen deprem sonrası ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'tan gelen görüntüler ise depremin acı boyutunu gözler önüne serdi.