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    Yeniasır TV Gündem Kentsel dönüşümle riskli bina kalmayacak

    Kentsel dönüşümle riskli bina kalmayacak

    Giriş Tarihi: 28.04.2023, 21:35

    TÜRKİYE genelinde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2035 yılına kadar acil dönüşmesi gereken 6.5 milyon konutun yenilenmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

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    Bir deprem ülkesi olan Türkiye güvenli binalar için de harekete geçmiş durumda. Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı bu güne kadar Türkiye genelinde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdi. Yerinde, gönüllü ve hızlılık ilkelerini merkeze alan adımlarla hareket eden bakanlık bir yandan da 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimini tamamladı.

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