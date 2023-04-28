Kentsel dönüşümle riskli bina kalmayacak

Bir deprem ülkesi olan Türkiye güvenli binalar için de harekete geçmiş durumda. Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı bu güne kadar Türkiye genelinde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdi. Yerinde, gönüllü ve hızlılık ilkelerini merkeze alan adımlarla hareket eden bakanlık bir yandan da 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimini tamamladı.