Kentsel dönüşümle riskli bina kalmayacak

TÜRKİYE genelinde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2035 yılına kadar acil dönüşmesi gereken 6.5 milyon konutun yenilenmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
Bir deprem ülkesi olan Türkiye güvenli binalar için de harekete geçmiş durumda. Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı bu güne kadar Türkiye genelinde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdi. Yerinde, gönüllü ve hızlılık ilkelerini merkeze alan adımlarla hareket eden bakanlık bir yandan da 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimini tamamladı.