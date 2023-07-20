Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde Ercan Havalimanı'nın yeni terminali açıldı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/kibris-baris-harekatinin-yildonumunde-ercan-havalimaninin-yeni-terminali-acildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıldönümü bugün Yeni Ecan Havalimanı'nın açılışıyla taçlanacak. Test uçuşları başarıyla tamamlanan havalimanına ilk inişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirdi. Erdoğan'ı taşıyan uçak saat 13.10 sıralarında KKTC'ye indi. Başkan Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası açılışında açıklamalarda bulundu. Uluslararası toplumu, KKTC'ye yönelik hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet eden Erdoğan, "Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum." dedi.