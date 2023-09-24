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    Yeniasır TV Gündem Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki okul projesi durdu | Video

    Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki okul projesi durdu | Video

    Giriş Tarihi: 24.09.2023, 15:24

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Ocak'ta İzmir Karabağlar'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı törenle temelini attığı okulun inşaatı durdu. 1000 öğrencinin eğitim göreceği okulun açılmasını bekleyen mahalle sakinleri duruma oldukça tepkili. Vatandaşlar "Tunç Soyer üstlendiği projeyi yapamıyorsa bıraksın devlet yapsın. Bizim çocuklarımız 8-10 kilometre gitmek zorunda değil. Tamamlayamıyorsa bıraksın devlet yapsın." dedi. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.

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