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    Yeniasır TV Gündem Kim Milyoner Olmak İster’e Filistin sorusu damga vurdu: Kenan İmirzalıoğlu katil İsrail’e böyle tepki gösterdi

    Kim Milyoner Olmak İster’e Filistin sorusu damga vurdu: Kenan İmirzalıoğlu katil İsrail’e böyle tepki gösterdi

    11 Şubat akşamı ATV'de yayınlanan ve seyirciyi ekrana kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de Filistin topraklarıyla ilgili bir soru gündem oldu. İsrail'in Filistin'e yönelik zulmünün hala devam ettiği bir dönemde ekrana gelen bu soru, oldukça dikkat çekti. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan Filistin sorusu, Kenan İmirzalıoğlu'na duygusal anlar yaşattı. Filistinli Müslümanların Yahudilere sattığı toplam arazinin Filistin topraklarının yüzde 1'i olduğuna vurgu yapan Kenan İmirzalıoğlu, ciddi bir direnişin olduğunu belirterek, Gazze'nin sürekli bombalanan bir hapishaneye döndüğünü ifade etti.

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