Kritik Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 9.09.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 9.09.2024 22:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Muhalefet seçimlerdeki şaibeli sicilini aklamaya çalışıyor. TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirasını atanlara kol kanat geriyorlar" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, sivil anayasanın zorunluluk olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Narin'in canına kıyanlar adalet önünde hesap verecek" ifadelerini kullanarak konunun bizzat takipçisi olduğunu dile getirdi.