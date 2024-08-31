Külliye'de 30 Ağustos Programı! Başkan Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/kulliyede-30-agustos-programi-baskan-erdogandan-carpici-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>