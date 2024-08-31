Külliye'de 30 Ağustos Programı! Başkan Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar
Giriş Tarihi: 31.08.2024 00:09
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyük Zafer'in 102. Yıl Dönümü programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İstiklal Harbimiz dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir başarıdır." dedi. Türkiye'nin bu günlere içeride ve dışarıda vuruşarak geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Ağustos Türk'ün zafer ayıdır. Ölümü öldüren cesaret abidelerinden devraldığımız emaneti şanla şerefle taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.