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    Yeniasır TV Gündem Manisa'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki kamyon alevlere teslim oldu

    Manisa'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki kamyon alevlere teslim oldu

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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    Yangın, saat 18.30 sıralarında Toygar Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait inşaat alanında meydana geldi. A.B. (40) yönetimindeki 06 FZ 9380 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Kamyonun ön kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Kamyonun alev aldığını fark eden A.B., durdurduğu aracı terk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kamyon sürücüsü A.B. olaydan yara almazken, jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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