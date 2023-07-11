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    Yeniasır TV Gündem MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda!

    MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda!

    Giriş Tarihi: 11.07.2023, 11:48

    MFÖ grubunun solistlerinden 69 yaşındaki Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur için AKM'de tören düzenlendi. MFÖ grup üyelerinden Mazhar Alanson, konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamayarak, duygularını dile getirdi. "Özkan'cığım sevildiğini sen de biliyordun. Ancak bu kadar sevildiğini sen de bilmiyordun herhalde" diyen Alanson, arkadaşına ortak şarkılarıyla veda etti. Alanson, "Özkancım, ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki... Nasıl da gittin Özkan, böyle bırakılmaz ki..." dedi.

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