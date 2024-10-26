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MHP lideri Bahçeli: PKK, Türk ve Kürdün düşmanıdır

Son dakika haberleri...MHP lideri Devlet Bahçeli, tarihi 'İmralı Çıkışı'nın ardından Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli: Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Bunlar altından kalkamayacakları, hayat ve siyaset mazisiyle ispat edemeyecekleri söz düellolarına, siyasi şovlara, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler. O bayrağı, heveslerini kursaklarında teker teker bırakır, burunlarından fitil fitil getiririz. Makam ve mevki için vicdanını satanları, adam yerine bile koymayız.

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