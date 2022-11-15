MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/mhp-lideri-devlet-bahceliden-grup-toplantisinda-onemli-aciklamalar-1668509114" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına tepki gösteren Bahçeli, muhalefete de sert tepki gösterdi. HDP'nin PKK'nın yoldaşı, CHP'nin ikiz kardeşi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "TBMM'de bölücü sima istemiyoruz. Sözde Kürdistan propagandası ile sabırlarımızı kevgire çeviren HDP'nin Türk siyasi hayatında olmasına tahammül edemiyoruz." dedi. Bahçeli, Türkiye'nin teröreteslim olmayacağını ifade etti, "Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Hiçbir zalimin önünde eğilmeyecektir." dedi.