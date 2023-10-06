MSB, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/msb-suriyenin-kuzeyindeki-operasyona-iliskin-goruntuleri-paylasti-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflerin vurulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler dün gece kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi." başlığıyla operasyona ilişkin görüntülere yer verdi. Görüntülerde, PKK/YPG'ye ait petrol kuyusu, barınak ve mühimmat deposu gibi hedeflerin vurulduğu anlar yer alıyor.