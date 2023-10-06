  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem MSB, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı | Video

    MSB, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı | Video

    Giriş Tarihi: 06.10.2023, 10:21

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflerin vurulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler dün gece kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi." başlığıyla operasyona ilişkin görüntülere yer verdi. Görüntülerde, PKK/YPG'ye ait petrol kuyusu, barınak ve mühimmat deposu gibi hedeflerin vurulduğu anlar yer alıyor.

    İzmir’de terör operasyonu! HDP yöneticileri gözaltında
    İzmir'de terör operasyonu! HDP yöneticileri gözaltında
    11 ilde Kahramanlar operasyonu
    11 ilde "Kahramanlar" operasyonu
    Irak’ın kuzeyinde 16 terör hedefi imha edildi
    Irak'ın kuzeyinde 16 terör hedefi imha edildi
    Irak’ın kuzeyinde 16 terör hedefi imha edildi
    Irak'ın kuzeyinde 16 terör hedefi imha edildi
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
    İzmir’deki olayda yeni gelişme! Otopark katili yakalandı
    İzmir'deki olayda yeni gelişme! Otopark katili yakalandı
    Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Darbe anayasasından kurtulmalıyız
    Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Darbe anayasasından kurtulmalıyız
    MHP lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar
    MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
    Yeni yasama dönemi başladı! Başkan Erdoğan’dan TBMM’de önemli açıklamalar
    Yeni yasama dönemi başladı! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de önemli açıklamalar
    Ankara’da İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı kamerada
    Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı kamerada
    Ankara’da bombalı saldırı girişimi! İşte çatışma anları
    Ankara'da bombalı saldırı girişimi! İşte çatışma anları
    Ankara’da korkutan patlama!
    Ankara'da korkutan patlama!
    Başkan Erdoğan’dan İzmir’de düzenlenen TEKNOFEST’te önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'te önemli açıklamalar
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de terör operasyonu! HDP yöneticileri gözaltında
    İzmir'de terör operasyonu! HDP yöneticileri gözaltında
    11 ilde Kahramanlar operasyonu
    11 ilde "Kahramanlar" operasyonu
    Kardeşlerim 99. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 99. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 26. bölüm 2.fragmanı
    Ateş Kuşları 26. bölüm 2.fragmanı
    Ateş Kuşları 26. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 26. bölüm fragmanı
    Esra Erol programında tıp tarihine geçen olay!
    Esra Erol programında tıp tarihine geçen olay!