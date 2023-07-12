Muğla'da alevlerle mücadele

Muğla'da Milas Güvercinlik Şefliği Boğaziçi bölgesinde ormanlık alanda saat 15.08'de başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm helikopter ve uçaklar havadan müdahale ediyor. 10 helikopter ve 6 uçak havadan alevlere sık sık sorti yaparak su atarken, kara ekipleri de yangının önünü almaya çalışıyor. Bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekipler giderken, itfaiye ve bölgedeki özel firmalara ait su tankerleri de arazözlere su taşıyor.