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    Yeniasır TV Gündem Muğla'da alevlerle mücadele

    Muğla'da alevlerle mücadele

    Giriş Tarihi: 12.07.2023, 16:17

    Son dakika haberi... Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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    Muğla'da Milas Güvercinlik Şefliği Boğaziçi bölgesinde ormanlık alanda saat 15.08'de başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm helikopter ve uçaklar havadan müdahale ediyor. 10 helikopter ve 6 uçak havadan alevlere sık sık sorti yaparak su atarken, kara ekipleri de yangının önünü almaya çalışıyor. Bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekipler giderken, itfaiye ve bölgedeki özel firmalara ait su tankerleri de arazözlere su taşıyor.

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