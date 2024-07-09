Muğla'da korkutan deprem

Son dakika haberleri.. Muğla'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bugün öğle saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde kısa süreli panik yaratan bir deprem meydana geldi. Saat 12:11'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, derinliği ise 6.89 kilometre olarak belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Marmaris olduğu açıklandı.