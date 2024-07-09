Muğla'da korkutan deprem

Son dakika haberleri.. Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden hissedildi ve panik yarattı. Yaşanan deprem ile ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya, "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. " ifadelerini kullandı.
Son dakika haberleri.. Muğla'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bugün öğle saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde kısa süreli panik yaratan bir deprem meydana geldi. Saat 12:11'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, derinliği ise 6.89 kilometre olarak belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Marmaris olduğu açıklandı.