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    Muhammed Ege, Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soruyla stüdyodaki herkesi kendisine hayran bıraktı

    Giriş Tarihi: 04.04.2023, 14:07

    Ramazan ayı boyunca Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dün akşam yayınlanan İftar programına, izleyicilerden 6 yaşındaki Muhammed Ege'nin Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soru damga vurdu. O soruyu duyanlar minik Muhammed Ege'yi alkışlar ve ıslıklarla tebrik etti.

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    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

    "Küçük Muhammed Ege'ye stüdyoda alkış tufanı"

    Dün akşam yayınlanan İftar programında Nihat Hatipoğlu'na soru yönelten 6 yaşındaki Muhammed Ege 'Hocam ben Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Okuduğum Kuran'ın sevabı kime gidiyor?' dedi. Hatipoğlu Muhammed'e öncelikle sevabı senin, çünkü sen Kur'an'la meşgul olansın. İkincisi sana öğreten kişiye, üçüncüsü Kuran'ı okumaya teşvik edene sonra senin hiç görmediğin büyük büyük yakınlarına sevap olarak yazılıyor. Hatipoğlu, küçük yaşta Kur'an-ı öğrenen Muhammed'in bu kadar bilinçli ve akıllı olmasından çok etkilendi. Stüdyodaki herkesi kendine hayran bırakan Muhammed'i izleyiciler alkışlar ve ıslıklarla tebrik etti.

    Muhammed'i çok seven ve etkilenen Hatipoğlu, sana annen mi öğretti diye sordu. Muhammed Ege'nin annem bilmiyor demesi üzerine tüm stüdyo gülmeye başladı. Hatipoğlu da Efe'ye o zaman annene sen öğretirsin. Eksiklerini tamamlarsın. Belli ki hepimiz Muhammed'den öğreneceğiz bu işi. Annesine "Evlattan öğrenmek bir şereftir, çok şanslısınız"; Muhammed Ege'ye ise "Bana soru sordun, bildiklerini paylaştın ve beni şereflendirdin" diyerek teşekkür etti.

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