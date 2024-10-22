Savcı Engin'i tehdit eden Yenidoğan Çetesi üyesine kapak gibi fotoğraf

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/savci-engini-tehdit-eden-yenidogan-cetesi-uyesine-kapak-gibi-fotograf" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>