yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem

Savcı Engin'i tehdit eden Yenidoğan Çetesi üyesine kapak gibi fotoğraf

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Yenidoğan Çetesi üyesinin 'Benimle bir kare fotoğraf çektir, sayfanda yayınla. O zaman sana kimse dokunamaz' isteği gerçek oldu. Çete üyesi Zengin kelepçeyle adliyeye getirilirken savcı Engin kapıya çıkıp onunla birlikte aynı karede yer aldı. İşte o anlar...

Bahçeli: FETÖ elebaşının Türkiye’de gömüleceği toprak yok
Bahçeli: FETÖ elebaşının Türkiye'de gömüleceği toprak yok 22.10.2024 12:12:14
FETÖ elebaşı Gülen’in yerine kim geçecek?
FETÖ elebaşı Gülen’in yerine kim geçecek? 21.10.2024 11:00:12
Başkan Erdoğan’dan İsrail’in katliam ortaklarına sert tepki: Netanyahu’nun elinde oyunca oldular
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in katliam ortaklarına sert tepki: Netanyahu'nun elinde oyunca oldular 19.10.2024 19:35:46
Başkan Erdoğan: İsrail durdurulmazsa bölge huzur bulmaz
Başkan Erdoğan: İsrail durdurulmazsa bölge huzur bulmaz 19.10.2024 17:27:16
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u kabul etti
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti 19.10.2024 16:05:08
Başkan Erdoğan Metal Sanayicileri Sendikası Genel Kurulu’nda konuştu | VİDEO
Başkan Erdoğan Metal Sanayicileri Sendikası Genel Kurulu'nda konuştu | VİDEO 18.10.2024 16:23:00
Balıkesir’de insanlık ölmüş dedirten görüntüler! |VİDEO
Balıkesir'de insanlık ölmüş dedirten görüntüler! |VİDEO 17.10.2024 10:27:07
Üzerinden vidanjör geçti! Mucize kurtuluş!
Üzerinden vidanjör geçti! Mucize kurtuluş! 16.10.2024 10:57:23
28 yıl hapisle aranan firari kıskıvrak yakalandı! | VİDEO
28 yıl hapisle aranan firari kıskıvrak yakalandı! | VİDEO 16.10.2024 09:14:49
İzmir’de feci kaza! Otomobiller merdivene düştü! | VİDEO
İzmir'de feci kaza! Otomobiller merdivene düştü! | VİDEO 15.10.2024 15:54:16
İzmir Foça’da orman yangını
İzmir Foça'da orman yangını 15.10.2024 15:19:38
Başkan Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor! Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz
Başkan Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor! Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz 15.10.2024 15:15:41
Bornova’da gergin anlar! Bipolar hastası satırla polisleri tehdit etti: Bir polis yaralandı
Bornova'da gergin anlar! Bipolar hastası satırla polisleri tehdit etti: Bir polis yaralandı 15.10.2024 12:33:32
VİDEO DEVAM EDİYOR

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, gözaltı ve tutuklama kararları gelmeye başladığında, çete üyeleri tarafından ölümle tehdit edildi. Makam odasın gelen çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, "Benimle fotoğraf çektir, paylaş, kılına zarar veremezler" diyerek gözdağı verdi.

Savcı Yavuz Engin, o isteği zanlılar kelepçeyle Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildiğinde yerine getirdi. Çete üyesinin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Savcı Engin'in Büyükçekmece Adliyesi kapısında zanlıları karşıladığı anlar böyle görüntülendi.

EN YENİ VİDEOLAR
Bahçeli: FETÖ elebaşının Türkiye’de gömüleceği toprak yok
Bahçeli: FETÖ elebaşının Türkiye'de gömüleceği toprak yok
Karadut 5. yeni bölüm fragmanı
Karadut 5. yeni bölüm fragmanı
FETÖ elebaşı Gülen’in yerine kim geçecek?
FETÖ elebaşı Gülen’in yerine kim geçecek?
İzmir’deki okula ikinci kez bir otomobil girdi!
İzmir'deki okula ikinci kez bir otomobil girdi!
Bodrum’da alkollü sürücü dehşeti! Emekli itfaiyecinin feci sonu!
Bodrum’da alkollü sürücü dehşeti! Emekli itfaiyecinin feci sonu!
Başkan Erdoğan’dan İsrail’in katliam ortaklarına sert tepki: Netanyahu’nun elinde oyunca oldular
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in katliam ortaklarına sert tepki: Netanyahu'nun elinde oyunca oldular