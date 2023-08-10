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    Yeniasır TV Gündem Şehit Uzman Çavuş Kemal Özek'ten geriye kalan görüntüler duygulandırdı

    Şehit Uzman Çavuş Kemal Özek'ten geriye kalan görüntüler duygulandırdı

    Giriş Tarihi: 10.08.2023, 12:34

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’ten geriye kalan görevi başındaki silah arkadaşlarıyla birlikte çıkacakları yeni bir operasyonun hazırlıklarını yaptıkları son görüntüleri yürek dağladı.

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    Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 26 yaşındaki Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek şehit oldu. Bugün doğum yeri olan Buldan'ın Beyler Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanması beklenen şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılan son görüntüleri, izleyenleri duygulandırdı. Görüntülerde silah arkadaşlarıyla birlikte çıkacakları yeni bir operasyonun hazırlıklarını yaptıkları anlar yer alan şehit askerin oldukça mutlu olduğu görüldü.

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