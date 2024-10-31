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Yeniasır TV Gündem Senegal ile 5 anlaşmaya imza! Başkan Erdoğan: Ticaret hacmi 500 milyon dolara yaklaştı

Senegal ile 5 anlaşmaya imza! Başkan Erdoğan: Ticaret hacmi 500 milyon dolara yaklaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Ticaret 500 milyon dolara yaklaştı. İlk hedefimiz 1 milyar dolar. Türk şirketlerinin yatırımlarının değeri 3 milyar doları buldu" dedi. Başkan Erdoğan, "Senegal'in, Filistin meselesinde iki devletli çözümü esas alan tutumunu son derece kıymetli bulduklarını" belirtti.

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