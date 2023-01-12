Sıfır Emisyon Toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Tarihi atılım.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/sifir-emisyon-toplantisi-baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar-tarihi-atilim" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon 'AR-GE ve Yenilik Atılımı' Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Artık dışarıya gıpta ile bakan bir Türkiye değil, çalışmaları ve başarıları mercek altında olan bir Türkiye var'' açıklamasında bulundu. 'Türkiye Yüzyılına attığımız adımlar ile güçlü bir giriş yapıyoruz' diyen Erdoğan, ''2053 ne fısır emisyon hedeflerimizin uygulanması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Kaynaklarımızı etkin kullanarak AR-GE maliyetlerini destekleyerek sıfır emisyon yolunda devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.