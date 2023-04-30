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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Ankara mitinginde önemli mesajlar

    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Ankara mitinginde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 30.04.2023, 21:12

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. 7'li koalisyona sert tepki gösteren Erdoğan, "14 Mayıs'ta bunları siyasi mevta yapacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu. Bay bay Kemal o da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var, bizim yanımızda cumhur var." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca "Bu milletin elinden TEKNOFEST'i alamazsınız, İHA'ları, SİHA'ları alamazsınız, Akıncı'ları alamazsınız, alamayacaksınız. Kızılelma'yı hiç alamazsınız." dedi.

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