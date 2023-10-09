Son dakika... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar' "Emeklilere 5 bin lira ödenecek"

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/son-dakika-baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar-emeklilere-5-bin-lira-odenecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, "Depremde ykılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması ve terörle mücadele önceliğimizdir." dedi. Erdoğan ayrıca, "Hayat pahalılığı sıkıntısını çözmek için özgün ve akılcı bir politika izliyoruz." ifadelerini de kullandı. Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde haberi de geldi. Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeneceğini söyledi.