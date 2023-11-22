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    Yeniasır TV Gündem Son dakika... Firari FETÖ’cü Çeşme’de yakalandı! MİT ve emniyetten ortak operasyon

    Son dakika... Firari FETÖ’cü Çeşme’de yakalandı! MİT ve emniyetten ortak operasyon

    Giriş Tarihi: 22.11.2023, 14:59

    Son dakika... İzmir’in Çeşme ilçesinde MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla FETÖ’den hakkında yakalama emri olan, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı.

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    Son dakika... İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda; FETÖ/PDY kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, örgüt yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden firari Mehmet Kamış yapılan çalışmalar neticesinde Çeşme'de yakalandı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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