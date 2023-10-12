Son dakika... Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır"

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/son-dakika-turkiye-genclik-vakfi-teskilat-bulusmasinda-baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar-hedefimiz-turkiye-yuzyilinin-insasidir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır. Bunun altyapısını kurmuştuk, ülkemizin eksikliklerini büyük ölçüde tamamlamıştık. Bunu şimdi başka bir safhaya taşıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Şu an Gazze'de su yok, ekmek yok, gıda yok. ABD gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, oraya benzinle gitmek mi yakışır?" dedi.