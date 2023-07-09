  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Spiker Emre Tilev İzmir yollarını ti'ye aldı! CHP'nin skandal belediyecilik örneği

    Spiker Emre Tilev İzmir yollarını ti'ye aldı! CHP'nin skandal belediyecilik örneği

    Giriş Tarihi: 09.07.2023, 10:21

    Spor spikeri Emre Tilev, İzmir'de ralli parkuruna benzettiği yolda giderken CHP’li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i tiye aldı. Tilev yolculuğu esnasında, "Seferihisar medeniyetin beşiğinde medeniyetler dünyasında ralli şampiyonasına hoş geldiniz. İsmail başkanı da bekliyoruz. Her yer çukur çukursuz bir yer var mı? Burası dağ yolu falan değil efendim bildiğiniz Seferihisar'ın Akarca'da kırk bin kişinin yaşadığı yer." dedi. CHP'li Seferihisar Belediyesi ve Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi adeta hizmetin ne olduğunu unutmuş durumda.

    Başkan Erdoğan Gümüşhane’de Toplu Açılış Törenine katıldı
    Başkan Erdoğan Gümüşhane'de Toplu Açılış Törenine katıldı
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    İzmir’de hortum paniği! O anlar kameraya yansıdı
    İzmir'de hortum paniği! O anlar kameraya yansıdı
    Başkan Erdoğan’dan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet töreninde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet töreninde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan’dan emekli maaş zammıyla ilgili açıklama!
    Başkan Erdoğan'dan emekli maaş zammıyla ilgili açıklama!
    İzmir’de ticari araç izin ücretlerine fahiş zam!
    İzmir'de ticari araç izin ücretlerine fahiş zam!
    Bahçeli’den İsveç’teki alçaklığa sert tepki: Namertlik ve soysuzluktur
    Bahçeli'den İsveç'teki alçaklığa sert tepki: Namertlik ve soysuzluktur
    Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 3.7.2023 19:59:41
    Kabine yarın toplanıyor! Gündemde memur ve emekli maaş zammı var
    Kabine yarın toplanıyor! Gündemde memur ve emekli maaş zammı var
    Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı!
    Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı!
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programında önemli açıklamalar
    Erdoğan’dan Mehmetçiğe bayram tebriği
    Erdoğan’dan Mehmetçiğe bayram tebriği
    Başkan Erdoğan deprem konutları için o tarihi işaret etti
    Başkan Erdoğan deprem konutları için o tarihi işaret etti
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan Gümüşhane’de Toplu Açılış Törenine katıldı
    Başkan Erdoğan Gümüşhane'de Toplu Açılış Törenine katıldı
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Vermem Seni Ellere 4. bölüm 2. fragmanı
    Vermem Seni Ellere 4. bölüm 2. fragmanı
    İzmir’de çevre katliamı! 50 yıllık ağaçlar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kesildi
    İzmir'de çevre katliamı! 50 yıllık ağaçlar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kesildi
    İzmir’de trafik magandası dehşeti! Kadın sürücünün yolunu kesip aynasını kırdı
    İzmir'de trafik magandası dehşeti! Kadın sürücünün yolunu kesip aynasını kırdı
    Üvey Anne 3. bölüm fragmanı
    Üvey Anne 3. bölüm fragmanı