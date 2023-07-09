Spiker Emre Tilev İzmir yollarını ti'ye aldı! CHP'nin skandal belediyecilik örneği

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/spiker-emre-tilev-izmir-yollarini-tiye-aldi-chpnin-skandal-belediyecilik-ornegi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Spor spikeri Emre Tilev, İzmir'de ralli parkuruna benzettiği yolda giderken CHP’li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i tiye aldı. Tilev yolculuğu esnasında, "Seferihisar medeniyetin beşiğinde medeniyetler dünyasında ralli şampiyonasına hoş geldiniz. İsmail başkanı da bekliyoruz. Her yer çukur çukursuz bir yer var mı? Burası dağ yolu falan değil efendim bildiğiniz Seferihisar'ın Akarca'da kırk bin kişinin yaşadığı yer." dedi. CHP'li Seferihisar Belediyesi ve Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi adeta hizmetin ne olduğunu unutmuş durumda.