 SON DAKİKA
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması | Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Gazze'ye yardım ulaşana kadar sürecek

Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması | Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Gazze'ye yardım ulaşana kadar sürecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programına canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, İsrail'e ihracat kısıtlamasına ilişkin, "İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek." dedi.

Başkan Erdoğan’dan bayram tebriği
Başkan Erdoğan’dan bayram tebriği
Başkan Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Son dakika: Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Son dakika: Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Geleneksel TÜRGEV iftarı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Son dakika: Geleneksel TÜRGEV iftarı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Ayasofya’da dua: Ayrılığa düşmeyeceğiz, bir olacağız beraber olacağız
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da dua: Ayrılığa düşmeyeceğiz, bir olacağız beraber olacağız
İzmir’de yürekler ağza geldi: Otomobil müşterilerin arasına daldı
İzmir'de yürekler ağza geldi: Otomobil müşterilerin arasına daldı
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar! Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar! "Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız"
Ege’de 20’den fazla ilçe ’AK Parti’ dedi
Ege'de 20'den fazla ilçe 'AK Parti' dedi
YSK Başkanı Yener’den flaş açıklamalar
YSK Başkanı Yener'den flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı: 31 Mart bizim için dönüm noktasıdır
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: 31 Mart bizim için dönüm noktasıdır
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ oyunu kullandı!
Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ oyunu kullandı!
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
VİDEO DEVAM EDİYOR

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan’dan bayram tebriği
Başkan Erdoğan’dan bayram tebriği
Başkan Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Polis, trafik magandasını affetmedi! Hem ehliyetini hem aracını kaybetti
Polis, trafik magandasını affetmedi! Hem ehliyetini hem aracını kaybetti
Bir Bodrum klasiği: İsale hattı patladı, su metrelerce havaya yükseldi
Bir Bodrum klasiği: İsale hattı patladı, su metrelerce havaya yükseldi
Türkiye’de görüntülendiler! Tüm aile kayıt altına alındı
Türkiye'de görüntülendiler! Tüm aile kayıt altına alındı
İzmir’de Kuzu Nuri, sanayi sitesinin maskotu oldu
İzmir'de Kuzu Nuri, sanayi sitesinin maskotu oldu