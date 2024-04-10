Yeniasır TVGündemTürkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması | Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Gazze'ye yardım ulaşana kadar sürecek
Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması | Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Gazze'ye yardım ulaşana kadar sürecek
Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 16:43
ABONE OL
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programına canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, İsrail'e ihracat kısıtlamasına ilişkin, "İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek." dedi.