Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/yeni-kabine-ne-zaman-saat-kacta-aciklanacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, Başkan Erdoğan'ın cumartesi günü mazbatasını aldıktan sonra saat 22.00 gibi yeni Kabine'yi açıklayabileceğini ifade etti. "Genel Başkanlar düzeyinde istifalar olur mu?" sorusuna yanıt veren Yavuz, Selahattin Demirtaş'ın aktif siyaseti bırakma kararı aldığını, CHP'de de bazı isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Ben genel başkan düzeyinde ya istifaların ya da bundan sonraki kongrelerde adaylıktan çekilmelerinin söz konusu olabileceğini öngörüyorum." ifadelerini kullandı.