Yola düşen telefonunu almak istedi ama... Yaşananlar otobüsün kamerasına böyle yansıdı

Aydın'ın Söke ilçesinde yola düşen telefonunu almak isterken otobüs çarpan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Söke Aydın kara yolu Atatürk Mahallesi geçişinde Y.D (54), koşarak yolun karşısına geçti. Cep telefonunu düşürdüğünü fark eden Y.D, geri dönerek telefonu ayağıyla yol kenarına ittirmek istedi.Bu sırada Y.Ö'nün (40) kullandığı 09 DB 737 plakalı belediye otobüsünün çarptığı Y.D. sürüklendi.Yaralanan Y.D. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Bu arada kaza anı belediye otobüsünün kamerasınca görüntülendi.