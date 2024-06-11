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Yeniasır TV Yaşam 5 köpek birden etrafını sardı! Balıkesir'deki dehşet anları kamerada | Video

5 köpek birden etrafını sardı! Balıkesir'deki dehşet anları kamerada | Video

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ekmek aldıktan sonra evine dönen 58 yaşındaki Gürsel Karaçay, 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Karaçay, çevredekilerin müdahalesi ile kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi edildi. İlçeye bağlı kırsal Yenisığırcı Mahallesi'nde yaşayan Gürsel Karaçay (58), sabah saatlerinde ekmek almak için bakkala gitti.

Ekmek aldıktan sonra evine dönen Karaçay, yolda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Aniden 5 köpeğin etrafını sardığı, elindeki ekmek bulunan poşeti almaya çalıştığı Karaçay yaralandı.

Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Karaçay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Karaçay'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sokakta yürüyen Gürsel Karaçay'ın etrafını köpeklerin sardığı, saldırı sırasında çığlık atması üzerine vatandaşların onu kurtardığı görülüyor.

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