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    Acıgöl'ün sahipleri flamingolardan görsel şölen

    Giriş Tarihi: 07.11.2022, 17:44

    Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Acıgöl’de görüntülenen flamingolar görsel şölen oluşturdu. DKMP Şube Müdürlüğü personeli Okan Ürün tarafından flamingoları rahatsız etmeden çekildiği belirtilen görüntüler büyük beğeni topladı.

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    Afyonkarahisar Başmakçı ve Dazkırı ilçeleri sınırında Aşağı Akpınar köyünde bulanan Acıgöl, ilkbahar ve yaz aylarında onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuşların tamda göç sezonuna denk gelen son bahar aylarında özellikle flamingolar görsel şölen oluşturuyor.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü tarafından drone ile görüntülenen flamingolar sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. DKMP Şube Müdürlüğü personeli Okan Ürün tarafından flamingoları rahatsız etmeden çekildiği belirtilen görüntüler büyük beğeni topladı.

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