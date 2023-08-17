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    Yeniasır TV Yaşam Afyon'da jandarmadan yangında kurtardığı kaplumbağaya can suyu

    Afyon'da jandarmadan yangında kurtardığı kaplumbağaya can suyu

    Giriş Tarihi: 17.08.2023, 11:44

    Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki bir arazide meydana gelen arazi yangınında jandarma görevlisi, yangından kurtardığı kaplumbağayı su içirip yıkadıktan sonra güvenli bir alana taşıdı.

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    Afyonkarahisar'da çıkan bir arazi yangınında jandarma görevlisi, yanan alandan kurtardıkları kaplumbağayı su içirip, yıkadıktan sonra güvenli bir alana taşıdı.

    İhsaniye ilçesi Akören mahallesindeki arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipte görevli bir jandarma uzman çavuş ise yangının çıktığı arazide bir kaplumbağanın yürümeye çalıştığını fark etti. Ardından kaplumbağayı eline alan uzman çavuş daha sonra hayvana su verip ardından yıkayarak yangında bölgesinden uzaklaştırdı.

    Uzman çavuşun bu harekete ise görenlerin içini ısıttı.

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