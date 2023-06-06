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    Yeniasır TV Yaşam Afyon'da korkunç kaza! Motosikletteki 2 genç metrelerce savruldu | Video

    Afyon'da korkunç kaza! Motosikletteki 2 genç metrelerce savruldu | Video

    Giriş Tarihi: 06.06.2023, 11:55

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarpığı motosikletteki 15 yaşındaki 2 genç metrelerce savruldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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    Kaza, Bolvadin ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T. idaresindeki 03 KN 134 plakalı otomobil sağa dönüş yapmaya çalıştığı anda yine yolun sağ tarafından gelen A.B.T. (15) yönetimindeki 03 AES 164 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.B.T. ile yanındaki H.T. (15) metrelerce ileri savrularak yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslar ile hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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