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    Yeniasır TV Yaşam Afyonkarahisar’da hareketli anlar! Yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

    Afyonkarahisar’da hareketli anlar! Yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

    Giriş Tarihi: 14.04.2023, 15:02

    Afyonkarahisar'da sıkışan trafikte sürücüler arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede sopalı kavgaya dönen tartışmada 3 kişi ellerine aldıkları sopalarla yere yatırdıkları bir kişiyi darp edip ettiler. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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    Bölgede süren yol yapım çalışması esnasında sıkışan trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bulundukları araçtan ellerinde sopalarla inen 3 şahıs diğer araç sürücüsüne saldırdı. Sürücü kendisine sopalarla vuran şahıslardan kurtulmak için aracını bırakıp kaçmaya başladı. Diğer şahıslar ise sürücüyü kovalayıp yakaladıkları kaldırımda yere yatırıp sopa ve yumruklarla darp etti.

    Ardından çevredekilerin araya girmesi ile taraflar ayrıldı. Bu sırada polise haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler kaçan şahısların peşine düştü.
    Olayla ilgili inceleme devam ederken, yaşanan kavga anları ise bir vatandaş tarafında cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı.

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