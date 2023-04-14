Afyonkarahisar’da hareketli anlar! Yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

Bölgede süren yol yapım çalışması esnasında sıkışan trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bulundukları araçtan ellerinde sopalarla inen 3 şahıs diğer araç sürücüsüne saldırdı. Sürücü kendisine sopalarla vuran şahıslardan kurtulmak için aracını bırakıp kaçmaya başladı. Diğer şahıslar ise sürücüyü kovalayıp yakaladıkları kaldırımda yere yatırıp sopa ve yumruklarla darp etti.

Ardından çevredekilerin araya girmesi ile taraflar ayrıldı. Bu sırada polise haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler kaçan şahısların peşine düştü.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, yaşanan kavga anları ise bir vatandaş tarafında cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı.