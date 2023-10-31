Afyonkarahisar'da tepki çeken görüntü! Disleksi hastası çocuk gösteriden çıkarıldı

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında, sınıf öğretmeni Ş.Ş. öncülüğünde 24 öğrenci, üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının olduğu tişörtlerle sahneye çıktı. Gösteri başlayacağı sırada öğretmen Ş.Ş., disleksi rahatsızlığı bulunan öğrencilerden M.E.T.'yi gruptan ayırıp, uzaklaştırdı. Daha sonra diğer öğrenciler, çalan müzik eşliğinde gösterisini sundu. Bu sırada kenarda duran M.E.T. ise elleri önünde katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izledi.

PROVA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyada yayılan görüntüler, tepkiye neden oldu. M.E.T.'nin gösteri için sınıfta yapılan provalarda da sırada oturduğu ve arkadaşlarına dahil edilmediği yeni görüntüler ortaya çıktı. Sınıf öğretmeni Ş.Ş.'nin kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, M.E.T.'nin sırasında oturduğu görüldü. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.