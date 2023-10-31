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    Yeniasır TV Yaşam Afyonkarahisar'da tepki çeken görüntü! Disleksi hastası çocuk gösteriden çıkarıldı

    Afyonkarahisar'da tepki çeken görüntü! Disleksi hastası çocuk gösteriden çıkarıldı

    Giriş Tarihi: 31.10.2023, 16:23

    Afyonkarahisar'da dikkat eksikliği (disleksi) olduğu belirtilen 4'üncü sınıf öğrencisi çocuk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterilerinde öğretmeni tarafından kenara çekilip bekletildi. Tepkiye neden olan görüntülerle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

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    Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında, sınıf öğretmeni Ş.Ş. öncülüğünde 24 öğrenci, üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının olduğu tişörtlerle sahneye çıktı. Gösteri başlayacağı sırada öğretmen Ş.Ş., disleksi rahatsızlığı bulunan öğrencilerden M.E.T.'yi gruptan ayırıp, uzaklaştırdı. Daha sonra diğer öğrenciler, çalan müzik eşliğinde gösterisini sundu. Bu sırada kenarda duran M.E.T. ise elleri önünde katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izledi.

    PROVA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
    Sosyal medyada yayılan görüntüler, tepkiye neden oldu. M.E.T.'nin gösteri için sınıfta yapılan provalarda da sırada oturduğu ve arkadaşlarına dahil edilmediği yeni görüntüler ortaya çıktı. Sınıf öğretmeni Ş.Ş.'nin kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, M.E.T.'nin sırasında oturduğu görüldü. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

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