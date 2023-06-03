AK Partili Saygılı’dan CHP' yönetimindeki Büyükşehir’e yağış tepkisi: İzmir'in altyapısı çürümeye terk edildi

İki gündür İzmir’de etkili olan yağmur sonrası skandal görüntüler meydana geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehrin dört bir yanında yaşanan sel, su baskınları ve logar taşmalarına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi. Saygılı, taşan logar kapaklarının kentteki altyapı yetersizliğini gözler önüne serdiği videoyla birlikte, ‘’İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor. İzmir’in çürümeye terk edilmiş alt yapısı yenilenmek zorundadır. Bu çağda, kanalizasyonu olmayan mahalle ve köylerinizle üçüncü büyük şehir olamazsınız! Türkiye Yüzyılı’nı böyle karşılayamazsınız!" ifadelerini kullandı.
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından su baskını videosu paylaşarak CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Saygılı, Payaşımında "İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor. İzmir'in çürümeye terk edilmiş alt yapısı yenilenmek zorundadır. Türkiye Yüzyılı'nı böyle karşılayamazsınız.'' ifadelerini kullandı.
AK Partili Saygılı şunları söyledi: