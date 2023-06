AK Partili Saygılı’dan CHP' yönetimindeki Büyükşehir’e yağış tepkisi: İzmir'in altyapısı çürümeye terk edildi

İzmir'de her yağmur'da yaşanan manzara yine yaşandı. Kentte iki gün yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı her yağmurda olduğu gibi yine sular altında kaldı. Çiğli ilçesinde bazı sokak ve caddeler suyla kaplandı, sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Köyiçi Mahallesi'nde ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç, caddelerde biriken suya gömüldü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Bölge halkı, su basan ev ve iş yerlerinde, kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Vatandaşlar isyan noktasına geldi, her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten kişiler, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından su baskını videosu paylaşarak CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Saygılı, Payaşımında "İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor. İzmir'in çürümeye terk edilmiş alt yapısı yenilenmek zorundadır. Türkiye Yüzyılı'nı böyle karşılayamazsınız.'' ifadelerini kullandı.



AK Partili Saygılı şunları söyledi: