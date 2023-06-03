  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam AK Partili Saygılı’dan CHP' yönetimindeki Büyükşehir’e yağış tepkisi: İzmir'in altyapısı çürümeye terk edildi

    AK Partili Saygılı’dan CHP' yönetimindeki Büyükşehir’e yağış tepkisi: İzmir'in altyapısı çürümeye terk edildi

    Giriş Tarihi: 03.06.2023, 14:43

    İki gündür İzmir’de etkili olan yağmur sonrası skandal görüntüler meydana geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehrin dört bir yanında yaşanan sel, su baskınları ve logar taşmalarına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi. Saygılı, taşan logar kapaklarının kentteki altyapı yetersizliğini gözler önüne serdiği videoyla birlikte, ‘’İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor. İzmir’in çürümeye terk edilmiş alt yapısı yenilenmek zorundadır. Bu çağda, kanalizasyonu olmayan mahalle ve köylerinizle üçüncü büyük şehir olamazsınız! Türkiye Yüzyılı’nı böyle karşılayamazsınız!" ifadelerini kullandı.

    İzmir’de su baskınlarından bıkan esnaf CHP’li belediyeye böyle tepki gösterdi | VİDEO
    İzmir'de su baskınlarından bıkan esnaf CHP'li belediyeye böyle tepki gösterdi | VİDEO
    Sağanakta yine aynı çile! İzmir’den bildik görüntüler
    Sağanakta yine aynı çile! İzmir'den bildik görüntüler
    İzmir’de şaka gibi olay: Yolda yürürken boynuna kablo düştü
    İzmir'de şaka gibi olay: Yolda yürürken boynuna kablo düştü
    Muğla’da tekneyi taşıyan vinç zinciri koptu! Panik anları kamerada | Video
    Muğla'da tekneyi taşıyan vinç zinciri koptu! Panik anları kamerada | Video
    Muğla’da hareketli anlar! Sevgilisiyle tartışıp kendini yaktı | Video
    Muğla'da hareketli anlar! Sevgilisiyle tartışıp kendini yaktı | Video
    Marmaris açıklarında balina sürprizi
    Marmaris açıklarında balina sürprizi
    İzmir Çiğli’yi vuran yağış sonrası esnaftan belediyelere isyan
    İzmir Çiğli’yi vuran yağış sonrası esnaftan belediyelere isyan
    Sağanak İzmir’i vurdu! Vatandaşlar dizine kadar sularda yürüdü
    Sağanak İzmir'i vurdu! Vatandaşlar dizine kadar sularda yürüdü
    İzmir’de meydan ringe döndü! Kız öğrenciler saç saça baş başa birbirine girdi | Video
    İzmir'de meydan ringe döndü! Kız öğrenciler saç saça baş başa birbirine girdi | Video
    Muğla’da gören telefona sarıldı! Birden ortaya çıktı
    Muğla'da gören telefona sarıldı! Birden ortaya çıktı 29.5.2023 16:49:41
    Bayraklı Tüneli’ndeki yangın güvenlik kemerasında! İzmir Valiliği’nden açıklama geldi
    Bayraklı Tüneli'ndeki yangın güvenlik kemerasında! İzmir Valiliği'nden açıklama geldi
    İzmir’de hareketli anlar! Bayraklı Tüneli’nde TIR’dan alevler yükseldi
    İzmir'de hareketli anlar! Bayraklı Tüneli'nde TIR'dan alevler yükseldi
    Engin Ardıç’a son veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı | Video
    Engin Ardıç’a son veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı | Video
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    İzmir'de her yağmur'da yaşanan manzara yine yaşandı. Kentte iki gün yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı her yağmurda olduğu gibi yine sular altında kaldı. Çiğli ilçesinde bazı sokak ve caddeler suyla kaplandı, sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Köyiçi Mahallesi'nde ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç, caddelerde biriken suya gömüldü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Bölge halkı, su basan ev ve iş yerlerinde, kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Vatandaşlar isyan noktasına geldi, her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten kişiler, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.

    AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından su baskını videosu paylaşarak CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Saygılı, Payaşımında "İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor. İzmir'in çürümeye terk edilmiş alt yapısı yenilenmek zorundadır. Türkiye Yüzyılı'nı böyle karşılayamazsınız.'' ifadelerini kullandı.

    AK Partili Saygılı şunları söyledi:

    "İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor. Hem de sorun ve çözümü belliyken yaşıyor! Köy görünüyor, yolu yöntemi ortada, kılavuz da var; ama bu görüntüler nakarat gibi hep karşımızda. Oysa; İzmir'in köstebek yuvasına dönmesi, bu sel taşkınlarını yaşaması kader değil! Bıkmadan usanmadan söylemeye devam edeceğiz: Güzelim İzmir; alt yapı, trafik gibi en temel sorunlarını çözemeyen, her defasında bu görüntülere sırtını dönerek bahaneler üreten CHP'li bir Büyükşehir Belediyesine maruzdur. Çaresizlik ve çözümsüzlüğe mahkûm edilmiştir. Bıkmadan usanmadan söylemeye devam edeceğiz; yapılacaklar bellidir. İzmir'in çürümeye terk edilmiş alt yapısı yenilenmek zorundadır. Bu çağda, kanalizasyonu olmayan mahalle ve köylerinizle üçüncü büyük şehir olamazsınız! Türkiye Yüzyılı'nı böyle karşılayamazsınız! Her yağmurda, iş yerinden çıkıp karşıya şişme botla geçen İzmirliler, emin olun ki bunu bir oyun zannetmiyor! Arabalarıyla her yağmurda mahsur kalan, taşan mazgalları aşamayan İzmirliler yaşadıklarını 'survivor' zannetmiyor! Bir kenara yazıyor."

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kardeşlerim 93. bölüm 2. fragmanı
    Kardeşlerim 93. bölüm 2. fragmanı
    Kardeşlerim 93. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 93. bölüm fragmanı
    Başkan Erdoğan yemin etti, Türkiye Yüzyılı başladı
    Başkan Erdoğan yemin etti, Türkiye Yüzyılı başladı
    İzmir’de su baskınlarından bıkan esnaf CHP’li belediyeye böyle tepki gösterdi | VİDEO
    İzmir'de su baskınlarından bıkan esnaf CHP'li belediyeye böyle tepki gösterdi | VİDEO
    Sağanakta yine aynı çile! İzmir’den bildik görüntüler
    Sağanakta yine aynı çile! İzmir'den bildik görüntüler
    İzmir’de şaka gibi olay: Yolda yürürken boynuna kablo düştü
    İzmir'de şaka gibi olay: Yolda yürürken boynuna kablo düştü