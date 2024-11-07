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Yeniasır TV Yaşam Alacak verecek kavgası camları kırdırdı: O anlar kamerada

Alacak verecek kavgası camları kırdırdı: O anlar kamerada

Denizli'nin Buldan ilçesinde, aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle elektrik tesisat ustasıyla tartışan bir şahıs, öfkeyle iş yerinin camını sopayla kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, esnafın olaya tepkisiz kalması dikkat çekti.

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Denizli'de aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle öfkelene adam, eline aldığı sopayla dükkanın camlarını kırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şahsın güçlükle sakinleştirildiği görüldü.

Olay, Buldan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle elektrik tesisat ustası H.Ö., ile tartışma yaşayan H.Ü., öfkelendi. H.Ü., eline aldığı sopayla H.Ö.'nün dükkanına gitti. Dükkanın önüne gelen şahıs elindeki sopayla camları kırdı. Olay anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde H.Ü.'nün koşarak dükkanın önüne geldiği, elindeki sopayla defalarca cama vurduğu görülüyor. El hareketleriyle de tehditler savurduğu anlaşılan H.Ü.'nün arkasından gelen bir kişinin güçlükle sakinleştirdiği görüldü. Saldırıya uğrayan H.Ö.'nün esnaf komşularının ise tepkisiz izlemeleri dikkat çekti.

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