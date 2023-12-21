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    Yeniasır TV Yaşam Arabadan 2.5 milyon çalıp; yurt dışına kaçarken yakalandılar

    Arabadan 2.5 milyon çalıp; yurt dışına kaçarken yakalandılar

    Giriş Tarihi: 21.12.2023, 11:24

    İstanbul Şişli’de, bankaya müşteri gibi giren iki kişi, banko arkasına bırakılmış, ve transfer için poşetlenmiş yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı çalarak kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri kaçan iki şüpheliyi Artvin Sarp Sınır Kapısından kaçmak üzereyken yakaladı. Kolombiyalı şüphelilerin üzerinde 23 bin 120 Euro, 54 bin 550 Dolar, 131 bin lira ve 2 bin 560 sterlin ele geçirildi.

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    Olay, özel bir bankanın Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, cadde üzerinde park ettikleri otomobilden inerek bankaya girdi. Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken, diğeri banka çalışanlarına fark ettirmeden bankoların olduğu bölüme geçti.

    Yüzünün güvenlik kameralarınca tespit edilmemesi için şapka taktığı öğrenilen şüpheli, bir bankonun arkasına bırakılmış olan, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı aldı. Şüpheli, kucakladığı çuvalla banko bölümünden çıkarak, kendini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Hiçbir şey olmamış gibi, bankadan yürüyerek çıkan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı.

    2 KOLOMBİYALI YAKALANDI

    Asayişi Şube Müdürlüğü ekipleri konula ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahısların; Kolombiya uyruklu J.L.G.S.(43) ve J.A.C.(40) isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

    Şüpheli şahıslar kısa süre içerisinde Artvin Sarp sınır kapısından çıkış yaparken yakalandı. Şahısların üzerinden; 23 bin 120 Euro, 54 bin 550 Dolar, 2 bin 560 Sterlin, 131 bin 90 TL, 557 Kolombiya parası ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikat işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerince devam ediyor.

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