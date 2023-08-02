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    Yeniasır TV Yaşam Aşırı hız can yakıyor! Kütahya'daki kazalar MOBESE'de

    Aşırı hız can yakıyor! Kütahya'daki kazalar MOBESE'de

    Giriş Tarihi: 02.08.2023, 11:27

    Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 3 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı. MOBESE'lere yansıyan kazaların en çok aşırı hız, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uymama sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.

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    Kütahya il merkezinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

    MOBESE'lere yansıyan kazaların en çok aşırı hız, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uymama sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.

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