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    Yeniasır TV Yaşam Aydın'da ilginç olay! Yolcu sayısı fazla diye otobüs şoförü darp etti

    Aydın'da ilginç olay! Yolcu sayısı fazla diye otobüs şoförü darp etti

    Giriş Tarihi: 23.10.2023, 16:47

    Aydın'da otobüse binen bir kadın, fazla yolcu aldığı iddiasıyla şoförle tartışmaya başladı. Sinirlenen kadının arayarak çağırdığı şahıs, birkaç durak sonra otobüse binerek şoförü darp etti.

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    Aydın'ın Çine ilçesinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre otobüste bulunan bir kadın yolcu, fazla yolcu alındığı iddiasıyla yoldan başka yolcu almaması konusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şoförünü uyardı. Yolcu kapasitesi 51 olan otobüsün henüz kapasitesinin dolmadığını belirten otobüs şoförü M.Ş. ise kapasite dolmadığı için yoldaki yolcuları almak zorunda olduğunu belirterek duraklardaki diğer yolcuları da alınca kadın yolcu sinirlendi. İddiaya göre, şoföre öfkelenen kadın yolcu bu sırada telefonla bir yakınını arayıp şoförden şikayetçi oldu. Yolcuları ile birlikte Çine'ye gelen otobüsten şehir merkezindeki bir durakta arka kapıdan inen kadın yolcu, aynı durakta bu defa yolcu gibi yanında bir erkek vatandaşla otobüse bindi.

    Durakta arka kapıdan inen kadın yolcu ile bindiği otobüste şoför ile 'Neden fazla yolcu alıyorsun' diye tartışmaya başlayan kadın yolcunun M.Y. isimli yakınının tepkisi üzerine otobüs şoförü M.Ş. fazla yolcu almadığını açıklamaya çalıştı. M.Y.'nin sert ve öfkeli tavrı üzerine otobüs şoförü fazla yolcu almadığını belirtmek için bu defa otobüsün şoför mahallinde bulunan dijital yolcu gösterge panelini göstererek hiçbir suçu olmadığını ve kural ihlali yapmadığını göstermeye çalıştığı sırada, kadın yolcu yakınına bileğinin otobüse fazla yolcu alındığı için acıdığını ileri sürdü. Bunun üzerine herkesin şaşkın bakışları arasında M.Y. isimli şahıs otobüs şoförünü tokatladı. Araçtaki diğer yolcuların araya girmesiyle şüpheli şahıs ve kadın yolcu otobüsten dışarı atılırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kamera kayıtları ile birlikte şoföre saldıran şahsı gözaltına aldı. Kameralara anbean yansıyan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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