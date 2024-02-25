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Aydın'da kafa kafaya çarpışan motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Olay sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralanırken olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İkiçeşmelik Mahallesi Güneş Sokak üzerinde saat 22.00 sırlarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta işçi olarak çalışan S.B. yönetimindeki 09 AJD 407 plakalı motosikletiyle evine giderken, H.B.K. (15) yönetimindeki 09 K 9629 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Savrulan motosikletlerden düşen S.B., H.B.K. ve Y.K. (15) kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 09 AJD 407 plakalı motosiklet sürücüsü S.B., Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZA ANBEAN KAYDEDİLDi

Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları kayıtlarına yansırken, görüntülerde iki motosikletin kafa kafaya çarpışma anı ve sonrasında motosikletlerde bulunan şahısların savrularak düşmeleri yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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