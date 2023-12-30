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    Yeniasır TV Yaşam Balıkesir'de hava destekli göçmen operasyonu! Cayrokopter devriyesine takıldılar | Video

    Balıkesir'de hava destekli göçmen operasyonu! Cayrokopter devriyesine takıldılar | Video

    Giriş Tarihi: 30.12.2023, 12:55

    Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gyrocopter ve insansız hava aracı destekli gerçekleştirilen operasyonda 123 düzensiz göçmen yakalandı.

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    Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele dahilinde Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Edremit ve Havran ilçelerinde geniş katılımlı bir çalışma düzenledi. Toplamda 163 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon, 1 gyrocopter, 1 insansız hava aracı desteği, 32 Asayiş Timi ve 6 JASAT Timi'nin koordineli çalışmasıyla şekillendi. Operasyon, havadan ve karadan yapılan denetim ve keşif faaliyetleri, daha önceden yapılan risk analizleri doğrultusunda belirlenen yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapılabilecek koy ve kıyı şeritlerini kapsadı. Ayvalık ilçesinde Cayrokopter ve İHA uçuş ekibi tarafından görüntü aktarımı ve yönlendirmesiyle İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 123 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Operasyon, modern teknolojik araçlarla desteklenerek, güvenlik güçlerinin hızlı ve etkili müdahalesini sağladı.

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