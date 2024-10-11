yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam

Balyozla daldığı müdürün odasındaki masayı parçaladı

İzmir'in Çiğli ilçesinde sendika temsilcisi seçimlerinin öncesinde öfkelenen adam, balyozla müdürün odasına daldı, masayı parçaladı. Ortalığı savaş alanına çeviren şahsın o anları böyle kaydedildi.

Kuşadası’nı aç yaban domuzları bastı! Görenler hayrete düştü | VİDEO
Kuşadası'nı aç yaban domuzları bastı! Görenler hayrete düştü | VİDEO 10.10.2024 09:29:52
İzmir’de genç kız sevgilisi tarafından sokak ortasında defalarca yumruklandı
İzmir'de genç kız sevgilisi tarafından sokak ortasında defalarca yumruklandı 8.10.2024 14:29:03
İzmir’de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Trafik magandası diziyle makas attı
İzmir'de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Trafik magandası diziyle makas attı 7.10.2024 10:16:16
Düğünlerde havaya ateş açan 14 maganda yakalandı
Düğünlerde havaya ateş açan 14 maganda yakalandı 5.10.2024 12:54:28
Jandarmadan şehidin oğluna duygulandıran doğum günü sürprizi
Jandarmadan şehidin oğluna duygulandıran doğum günü sürprizi 5.10.2024 12:23:15
Görüntüler Aydın’dan! Şehre inen domuzu eliyle yakaladı
Görüntüler Aydın'dan! Şehre inen domuzu eliyle yakaladı 4.10.2024 15:26:07
Kütahya’da okul müdürünün hamlesi öğrencinin hayatını kurtardı
Kütahya'da okul müdürünün hamlesi öğrencinin hayatını kurtardı 4.10.2024 14:55:02
Balıkesir’de denizden çıktı! Tam 207 kilo
Balıkesir'de denizden çıktı! Tam 207 kilo 4.10.2024 14:06:07
İzmir’de yunus balıklarından görsel şölen: O anlar kameraya yansıdı | VİDEO
İzmir’de yunus balıklarından görsel şölen: O anlar kameraya yansıdı | VİDEO 3.10.2024 19:11:32
Sıra bekler gibi yaptı, emekli maaşını çeken adamı gasbetti
Sıra bekler gibi yaptı, emekli maaşını çeken adamı gasbetti 2.10.2024 11:50:46
Manisa’da TIR minibüse çarptı: Minibüs takla attı, 1 yaralı | VİDEO
Manisa’da TIR minibüse çarptı: Minibüs takla attı, 1 yaralı | VİDEO 1.10.2024 18:09:42
İzmir’de milyonluk operasyon! 705 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de milyonluk operasyon! 705 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi 1.10.2024 12:19:41
İzmir’de korkunç kaza! Otomobil okulun bahçesine daldı: 1’i çocuk 3 yaralı
İzmir'de korkunç kaza! Otomobil okulun bahçesine daldı: 1'i çocuk 3 yaralı 1.10.2024 11:04:04
VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Çiğli'deki ESHOT Garaj Müdürlüğünde, geçtiğimiz günlerde gergin anlar yaşandı. Sendika temsilci seçimleri öncesi bir konudan ötürü öfkelenen DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Karşıyaka Garajı Temsilcisi Oğuzhan Alkan, müdür odasına balyozla daldı.

Sinirden kendini kaybeden Alkan, balyozla makam odasının masasını parçaladı. Odada bulunan diğer kişiler ise Oğuzhan Alkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra ise Alkan'ın elinden balyoz alındı. Oğuzhan Alkan hakkında soruşturma başlatıldığı, bu olaydan sonra temsilci olarak aday gösterilmediği öğrenildi.

EN YENİ VİDEOLAR
Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta önemli mesajlar verdi!
Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta önemli mesajlar verdi!
Manisa’da korkutan yangın! Tarlada başlayan yangın ormana sıçradı | VİDEO
Manisa'da korkutan yangın! Tarlada başlayan yangın ormana sıçradı | VİDEO
İzmir’de tır faciası! Polisten kaçan sürücü iki aracı ezdi: 2 yaralı | VİDEO
İzmir'de tır faciası! Polisten kaçan sürücü iki aracı ezdi: 2 yaralı | VİDEO
Kuşadası’nı aç yaban domuzları bastı! Görenler hayrete düştü | VİDEO
Kuşadası'nı aç yaban domuzları bastı! Görenler hayrete düştü | VİDEO
Başkan Erdoğan açıkladı: Ceza infaz hükümleri değişiyor | VİDEO
Başkan Erdoğan açıkladı: Ceza infaz hükümleri değişiyor | VİDEO
Başkan Erdoğan: Gençleri popüler kültürün insafına bırakamayız
Başkan Erdoğan: Gençleri popüler kültürün insafına bırakamayız