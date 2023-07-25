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    Yeniasır TV Yaşam Bir asır önce şehit olan Tayyare Binbaşı Fazıl Bey'in cenaze töreni görüntülerini İzmirli araştırmacı ortaya çıkardı

    Bir asır önce şehit olan Tayyare Binbaşı Fazıl Bey'in cenaze töreni görüntülerini İzmirli araştırmacı ortaya çıkardı

    Giriş Tarihi: 25.07.2023, 14:03

    Türk havacılık tarihinin efsane ismi olan Milli Mücadele kahramanı Şehit Tayyare Hava Binbaşı Fazıl Bey'in cenaze görüntülerini İzmirli araştırmacı Bedri Cumhur Doğu ortaya çıkardı. Görüntülerde Binbaşı Fazıl Bey ve öğrencisinin cenazesinde, bugünkü Konak Pier mevkisinden Hükümet Konağı'na doğru askerlerin ve din adamlarının ve cenazelerin top arabasıyla geçiş anları yer alıyor.

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    Türk havacılığının ilklerinden olan Milli Mücadele kahramanı Şehit Tayyare Binbaşı Fazıl Bey, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda görev yaptı. Savaştığı cephelerde üstün başarı gösteren Binbaşı Fazıl Bey, Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul'u bombalamak isteyen dakikada 5 bin mermi atan 10 İngiliz uçağına karşı tek başına mücadele etti ve İstanbul semalarında ilk hava çatışmasında 7 yerinden yaralandı, 2 parmağını kaybetti. Kurtuluş Savaşı döneminde de gökyüzünü düşmanla çarpışan Binbaşı Fazıl Bey, İzmir işgal edildikten sonra tayyaresi ile İzmir'e ilk inen isim oldu. Milli Mücadele sonrası İzmir'de kurulan Tayyare Mektebi'nde birçok uçuş dersi veren ve pilot yetiştiren Binbaşı Fazıl Bey, 27 Ocak 1923 tarihinde öğrencisi ile çıktığı bir eğitim uçuşunda kaza geçirdi. Fazıl Bey, öğrencisi Emin Bey ile birlikte şehit oldu, Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi. İzmirli araştırmacı Bedri Cumhur Doğu, Binbaşı Fazıl Bey ve öğrencisi Emin Bey'in şehit oluşunun 100'üncü yılında yaptığı araştırmada ulaştığı önemli belge ve görüntüleri paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivinde araştırma yapan Bedri Cumhur Doğu, hava şehitleri Binbaşı Fazıl Bey ve öğrencisi Emin Bey için yapılan cenaze töreniyle ilgili görüntülere ulaştı

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