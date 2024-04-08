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Yeniasır TV Yaşam Bir Bodrum klasiği: İsale hattı patladı, su metrelerce havaya yükseldi

Bir Bodrum klasiği: İsale hattı patladı, su metrelerce havaya yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Milas-Bodrum kara yolu Torba Kavşağı'ndan geçen ana isale hattında yaşanan patlama sonucu tonlarca su çevreye boşaldı. Tazyikli suyun metrelerce yukarıya yükseldiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattının patlaması sonucu tonlarca su karayoluna aktı.

Torba Kavşağı yakınında ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte tonlarca su karayoluna aktı. İhbarın ardından polis, zabıta ve MUSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi. Hatta giden su kesilirken, bölgede onarım için çalışma başlatılacağı belirtildi.



Öte yandan Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Değerli Bodrumlular, Torba Kavşağı bölgesindeki DSİ ana isale hattında meydana gelen patlamadan dolayı Milas istikametine gidecek sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

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